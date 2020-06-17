Vee- ja tolmuimeja WD 3 V-17/6/20 Car
Supervõimas autotolmuimeja: mudel WD 3 V-17/6/20 Car on välja töötatud just autosalongide puhastamiseks. Sellel on 17 l plastkonteiner, 6 m juhe, 2 m imivoolik ja eriotsikud.
Vee- ja tolmuimeja WD 3 V-17/6/20 Car on eriti võimas, energiasäästlik ja kompaktne – ja selle voolutarbimine on ainult 1000 W. Masinal on mitmeid muljetavaldavaid tarvikuid: autootsik, eriti pikk pragude puhastamise otsik ning imihari pehmete ja kõvade harjastega. Olgu selleks tundlikud pinnad (armatuurlaud), eriti määrdunud pinnad (jalaruum) või suured pinnad (pagasiruum) või istmete vaheline eriti kitsas vahe – tänu eriharjadele ja otsikutele saab vaevata puhastada kõik kohad sõiduki salongis. Eemaldatav käepide võimaldab kinnitada harju ja otsikuid otse imivooliku külge, mistõttu saate vaevata koristada ka kitsastest kohtadest. Lisaks on seadmel vastupidav ja löögikindel 17 l plastkonteiner, 6 m juhe ja 2 m imivoolik koos eemaldatava käepideme, kiirkinnitusega põrandaotsiku, pragude puhastamise otsiku, kassettfiltri ja fliisist tolmukotiga. Kassettfilter võimaldab filtrit vahetamata imeda nii kuiva kui ka märga mustust. Seadme täiendavad omadused: tarvikute hoiustamise võimalus masinate korpusel, praktiline puhumisfunktsioon, lukustussüsteem „Pull & Push“ konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ja ergonoomiline kandesang.
Omadused ja tulu
Spetsiaalsed lisatarvikud auto puhastamiseks seestpooltParimateks puhastustulemusteks tundlikel ja suurtel pindadel ning kitsastes vaheruumides. Peene ja tõrksa mustuse optimaalseks eemaldamiseks.
Eemaldatav käepideVõimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge. Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|230
|Vaakum (mbar)
|max. 230
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 45
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|6
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Eriti pikk pragude puhastamise otsik (350 mm)
- Autopuhastusotsik
- Pehmete harjastega imemispintsel
- Tugevate harjastega imemispintsel
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Pagasiruum
- Autoistmed
- Tagaiste
- Jalaruum
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Armatuurlaud
- Keskkonsool
- Terrass
- Kelder
- Vedelikud
Lisatarvikud
