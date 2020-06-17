Vee- ja tolmuimeja WD 3 V-17/6/20 Car on eriti võimas, energiasäästlik ja kompaktne – ja selle voolutarbimine on ainult 1000 W. Masinal on mitmeid muljetavaldavaid tarvikuid: autootsik, eriti pikk pragude puhastamise otsik ning imihari pehmete ja kõvade harjastega. Olgu selleks tundlikud pinnad (armatuurlaud), eriti määrdunud pinnad (jalaruum) või suured pinnad (pagasiruum) või istmete vaheline eriti kitsas vahe – tänu eriharjadele ja otsikutele saab vaevata puhastada kõik kohad sõiduki salongis. Eemaldatav käepide võimaldab kinnitada harju ja otsikuid otse imivooliku külge, mistõttu saate vaevata koristada ka kitsastest kohtadest. Lisaks on seadmel vastupidav ja löögikindel 17 l plastkonteiner, 6 m juhe ja 2 m imivoolik koos eemaldatava käepideme, kiirkinnitusega põrandaotsiku, pragude puhastamise otsiku, kassettfiltri ja fliisist tolmukotiga. Kassettfilter võimaldab filtrit vahetamata imeda nii kuiva kui ka märga mustust. Seadme täiendavad omadused: tarvikute hoiustamise võimalus masinate korpusel, praktiline puhumisfunktsioon, lukustussüsteem „Pull & Push“ konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ja ergonoomiline kandesang.