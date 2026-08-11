Akku 18V / 5.0Ah
18 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkalleen jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V -akkulaitteiden kanssa.
Litiumioniakku takaa tasaisen toimintatehon varauksen tasosta huolimatta ja säilyttää varaustason myös varastoinnin ajan. Akussa on digitaalinen näyttö, joka kertoo jäljellä olevan käyttöajan reaaliaikaisesti. 18 V / 5,0 Ah -vaihtoakku on yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V -akkulaitteiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologiaIntegroitu LCD-näyttö näyttää jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevam latausajan ja lataustilan milloin tahansa.
18 V akkutuotteille.Käy kaikkiin 18 V Kärcher Battery Power -akkusarjan laitteisiin. Käy kaikkiin 18 V Kärcher Battery Power+ akkusarjan laitteisiin.
Tehokkaat litiumionikennotLitiumioniakku takaa tasaisen suorituskyvyn ja vähäisen itsepurkautuvuuden. Ei muistivaikutusta.
Automaattinen säilytystila
- Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX 5 -luokitus – suojattu kaikista suunnista tulevilta vesisuihkuilta
- Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
- Huippuluokan suorituskyky tehokkaan lämmöntasauksen ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
- Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Kestävä rakenne
- Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|90
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|134 x 88 x 73