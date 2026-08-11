Akku 18V / 5.0Ah

18 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkalleen jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V -akkulaitteiden kanssa.

Litiumioniakku takaa tasaisen toimintatehon varauksen tasosta huolimatta ja säilyttää varaustason myös varastoinnin ajan. Akussa on digitaalinen näyttö, joka kertoo jäljellä olevan käyttöajan reaaliaikaisesti. 18 V / 5,0 Ah -vaihtoakku on yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V -akkulaitteiden kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Akku 18V / 5.0Ah: Innovatiivinen reaaliaikainen teknologia
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologia
Integroitu LCD-näyttö näyttää jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevam latausajan ja lataustilan milloin tahansa.
Akku 18V / 5.0Ah: 18 V akkutuotteille.
18 V akkutuotteille.
Käy kaikkiin 18 V Kärcher Battery Power -akkusarjan laitteisiin. Käy kaikkiin 18 V Kärcher Battery Power+ akkusarjan laitteisiin.
Akku 18V / 5.0Ah: Tehokkaat litiumionikennot
Tehokkaat litiumionikennot
Litiumioniakku takaa tasaisen suorituskyvyn ja vähäisen itsepurkautuvuuden. Ei muistivaikutusta.
Automaattinen säilytystila
  • Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX 5 -luokitus – suojattu kaikista suunnista tulevilta vesisuihkuilta
  • Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
  • Huippuluokan suorituskyky tehokkaan lämmöntasauksen ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
  • Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Kestävä rakenne
  • Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 18 V -akkusarja
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Jännite (V) 18
Kapasiteetti (Ah) 5
Energia (Wh) 90
Väri musta
Paino (kg) 0,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
Mitat (p x l x k) (mm) 134 x 88 x 73
Akku 18V / 5.0Ah
Akku 18V / 5.0Ah
Akku 18V / 5.0Ah
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