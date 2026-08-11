Pikalaturi 18 V

Kärcher Pikalaturi lataa 18 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 44 minuutissa. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V -vaihtoakkujen kanssa.

Kärcher pikalaturi lataa 18 V 2,5 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 44 minuutissa. Pikalaturi on tarkoitettu Kärcherin 18 V -vaihtoakkujen lataukseen. Sisältää kätevän seinäkiinnikkeen.

Ominaisuudet ja edut
Pikalaturi 18 V: Pikalaturi
Pikalaturi
Lataa 18 V 2,5 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 44 minuutissa. Lataa 18 V 5.0 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 94 minuutissa.
Pikalaturi 18 V: Useita käyttökohteita
Useita käyttökohteita
Yhteensopiva 18 V akkulaitteiden kanssa.
Pikalaturi 18 V: Seinäkiinnitys
Seinäkiinnitys
Tilaa säästävä asennus seinäkiinnityksellä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 18 V -akkusarja
Akun latausaika pikalaturilla 18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5,0 Ah Battery Power -akku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Latausvirta (A) 2,5
Jännite (akkulaturin virtalähde) (V) 100 - 240
Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz) 50 - 60
Väri musta
Paino (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
Mitat (p x l x k) (mm) 184 x 133 x 88
Pikalaturi 18 V
Pikalaturi 18 V
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