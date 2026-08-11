Pikalaturi 18 V
Kärcher Pikalaturi lataa 18 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 44 minuutissa. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V -vaihtoakkujen kanssa.
Kärcher pikalaturi lataa 18 V 2,5 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 44 minuutissa. Pikalaturi on tarkoitettu Kärcherin 18 V -vaihtoakkujen lataukseen. Sisältää kätevän seinäkiinnikkeen.
Ominaisuudet ja edut
PikalaturiLataa 18 V 2,5 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 44 minuutissa. Lataa 18 V 5.0 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 94 minuutissa.
Useita käyttökohteitaYhteensopiva 18 V akkulaitteiden kanssa.
SeinäkiinnitysTilaa säästävä asennus seinäkiinnityksellä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Akun latausaika pikalaturilla
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18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5,0 Ah Battery Power -akku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Latausvirta (A)
|2,5
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|184 x 133 x 88