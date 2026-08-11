Akkupaketti 18/50
Akkupaketti, johon kuuluu 18 V 5 Ah -litiumioniakku ja sille sopiva pikalaturi. Sopii käytettäväksi kaikissa 18V a-akkualustan laitteissa.
18 V pikalaturi voi ladata 18 V/5,0 Ah vaihdettavan akun innovatiivisella reaaliaikatekniikalla jopa 80 % vain 94 minuutissa. 18/50 -akkupaketti sopii yhteen kaikkiin 18 V -akkualustan laitteisiin.
Ominaisuudet ja edut
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologiaLCD- näytössä näkyy jäljellä oleva käyttöaika kyseisessä työtehtävässä, jäljellä oleva latausaika ja lataustaso.
18 V Battery Power -vaihtoakkuSopii 18 V akkutuotteille.
18 V pikalaturiLataa 18 V 5.0 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 94 minuutissa.
Tehokkaat litiumionikennot
- Takaa tasaisen suorituskyvyn estäen samalla itsepurkautumisen ja muistivaikutuksen.
Automaattinen säilytystila
- Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX5-luokiteltu - suojattu vesiroiskeilta kaikista suunnista
- Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
- Huipputehokkuus tehokkaan ylikuumentumisen eston ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
- Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Seinäkiinnitys
- Laturin voi kiinnittää seinään siististi kiinni.
Kestävä rakenne
- Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|5
|Akun latausaika pikalaturilla
|
18 V / 5,0 Ah Battery Power -akku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Latausvirta (A)
|2,5
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|184 x 133 x 147
Toimitus sisältää
- Akku: 18 V / 5.0 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
- Laturi: 18 V Battery Power -pikalaturi (1 kpl)
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