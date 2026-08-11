Akkupaketti 18/50

Akkupaketti, johon kuuluu 18 V 5 Ah -litiumioniakku ja sille sopiva pikalaturi. Sopii käytettäväksi kaikissa 18V a-akkualustan laitteissa.

18 V pikalaturi voi ladata 18 V/5,0 Ah vaihdettavan akun innovatiivisella reaaliaikatekniikalla jopa 80 % vain 94 minuutissa. 18/50 -akkupaketti sopii yhteen kaikkiin 18 V -akkualustan laitteisiin.

Ominaisuudet ja edut
Akkupaketti 18/50: Innovatiivinen reaaliaikainen teknologia
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologia
LCD- näytössä näkyy jäljellä oleva käyttöaika kyseisessä työtehtävässä, jäljellä oleva latausaika ja lataustaso.
Akkupaketti 18/50: 18 V Battery Power -vaihtoakku
18 V Battery Power -vaihtoakku
Sopii 18 V akkutuotteille.
Akkupaketti 18/50: 18 V pikalaturi
18 V pikalaturi
Lataa 18 V 5.0 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 94 minuutissa.
Tehokkaat litiumionikennot
  • Takaa tasaisen suorituskyvyn estäen samalla itsepurkautumisen ja muistivaikutuksen.
Automaattinen säilytystila
  • Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX5-luokiteltu - suojattu vesiroiskeilta kaikista suunnista
  • Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
  • Huipputehokkuus tehokkaan ylikuumentumisen eston ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
  • Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Seinäkiinnitys
  • Laturin voi kiinnittää seinään siististi kiinni.
Kestävä rakenne
  • Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 18 V -akkusarja
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Jännite (V) 18
Kapasiteetti (Ah) 5
Akun latausaika pikalaturilla 18 V / 5,0 Ah Battery Power -akku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Latausvirta (A) 2,5
Jännite (akkulaturin virtalähde) (V) 100 - 240
Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz) 50 - 60
Väri musta
Paino (kg) 1,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,8
Mitat (p x l x k) (mm) 184 x 133 x 147

Toimitus sisältää

  • Akku: 18 V / 5.0 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
  • Laturi: 18 V Battery Power -pikalaturi (1 kpl)
Akkupaketti 18/50
Akkupaketti 18/50
Akkupaketti 18/50
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