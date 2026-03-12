DB 180 -turbosuutin K 7

Rotojet-turbosuutin K 7 -sarjan painepesureihin. Tehokas suutin erityisesti tiukasti kiinni tarttuneen lian irrottamiseen.

Tehokas rotojet-turbosuutin Kärcher K 7 -sarjan painepesureihin. Pyörivä pistesuihku erottaa tehokkaasti sitkeää likaa, sammalta ja kasvustoja.

Ominaisuudet ja edut
Pyörivä pistesuihku
  • Irrottaa pinttynyttä likaa herkiltäkin pinnoilta.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
  • Kohdennettua puhdistusta pinttyneelle lialle.
Bajonettiliitäntä
  • Hyvin käyttäjäystävällinen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 450 x 41 x 41

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Pinttyneeseen likaan
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät