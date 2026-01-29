eco!Booster 145
Tehokas ja hellävarainen eco!Booster tarjoaa 50% paremman puhdistustehon verrattuna perinteiseen viuhkasuuttimeen, säästäen vettä, energiaa ja aikaa. Sopii K 5 -sarjan painepesureihin.
Herkkien pintojen tehokas ja perusteellinen puhdistaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa, nopeaa ja taloudellista. 50 prosenttia suuremmalla puhdistusteholla ja samalla resurssien käytöllä eco!Booster tarjoaa 50 prosenttia paremman vesi- ja energiatehokkuuden verrattuna perinteisiin tasosuihkusuuttimiin. Tämä tekee puhdistuksesta erittäin perusteellisen ja nopean, samalla säästäen aikaa, vettä ja energiaa. Tasaisen puhdistustehon ansiosta lika poistuu erittäin tehokkaasti ja myös herkät materiaalit, kuten maalatut pinnat tai puu, voidaan puhdistaa huoletta. Suihkuputken jatkeen poistamisen avulla pinttyneeseen likaan voidaan puuttua lyhyemmällä etäisyydellä. eco!Booster 145 sopii kaikille Kärcher K 5 -luokan painepesureille.
Ominaisuudet ja edut
50% tehokkaampi vedenkäyttö*
- Auttaa säästämään vettä.
50% tehokkaampi energiankulutus*
- Säästää energiaa.
Erittäin monikäyttöinen
- Sopii erityisesti herkille pinnoille, kuten esimerkiksi puulle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|615 x 108 x 51
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin. /
* Voit puhdistaa 50% suuremman pinta-alan samalla vesimäärällä ja energiankulutuksella verrattuna tavalliseen viuhkasuuttimeen.
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Pienet julkisivut
- Aidat
- Alueet kodissa ja pihapiirissä