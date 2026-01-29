Herkkien pintojen tehokas ja perusteellinen puhdistaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa, nopeaa ja taloudellista. 50 prosenttia suuremmalla puhdistusteholla ja samalla resurssien käytöllä eco!Booster tarjoaa 50 prosenttia paremman vesi- ja energiatehokkuuden verrattuna perinteisiin tasosuihkusuuttimiin. Tämä tekee puhdistuksesta erittäin perusteellisen ja nopean, samalla säästäen aikaa, vettä ja energiaa. Tasaisen puhdistustehon ansiosta lika poistuu erittäin tehokkaasti ja myös herkät materiaalit, kuten maalatut pinnat tai puu, voidaan puhdistaa huoletta. Suihkuputken jatkeen poistamisen avulla pinttyneeseen likaan voidaan puuttua lyhyemmällä etäisyydellä. eco!Booster 145 sopii kaikille Kärcher K 5 -luokan painepesureille.