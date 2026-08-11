Pumpun esisuodatin sopii kaikkiin yleisiin puutarhapumppuihin, elektronisiin paineenkorotuspumppuihin ja kotipumppuihin, joissa on G1-liitäntäkierre (33,3 mm) - erityisesti laitteisiin, joissa ei ole integroitua suodatinta ja joiden virtausnopeus on jopa 6 000 l/h. Esisuodatin suojaa pumppua tehokkaasti karkeilta likahiukkasilta tai hiekalta ja pidentää sen käyttöikää. Suodattimen sisäosa voidaan irrottaa puhdistusta varten. Hienosuodattimen silmäkoko on 250 µm (0,25 mm). BP-lisävarusteiden säteittäinen PerfectConnect-tiivistysperiaate varmistaa poikkeuksellisen helpon asennuksen ja erittäin luotettavan tiivistyksen, joka takaa pumpun häiriöttömän toiminnan.