Esisuodatin uppopumpulle, suuri
Pumpun esisuodatin suojaa puutarhapumppuja, elektronisia paineenkorotuspumppuja ja kotipumppuja karkeilta likahiukkasilta tai hiekalta. Sisältää PerfectConnect-tiivistysperiaatteen luotettavaan tiivistykseen.
Pumpun esisuodatin sopii kaikkiin yleisiin puutarhapumppuihin, elektronisiin paineenkorotuspumppuihin ja kotipumppuihin, joissa on G1-liitäntäkierre (33,3 mm) - erityisesti laitteisiin, joissa ei ole integroitua suodatinta ja joiden virtausnopeus on jopa 6 000 l/h. Esisuodatin suojaa pumppua tehokkaasti karkeilta likahiukkasilta tai hiekalta ja pidentää sen käyttöikää. Suodattimen sisäosa voidaan irrottaa puhdistusta varten. Hienosuodattimen silmäkoko on 250 µm (0,25 mm). BP-lisävarusteiden säteittäinen PerfectConnect-tiivistysperiaate varmistaa poikkeuksellisen helpon asennuksen ja erittäin luotettavan tiivistyksen, joka takaa pumpun häiriöttömän toiminnan.
Ominaisuudet ja edut
Irroitettava suodatin
- Suodatin voidaan puhdistaa juoksevan veden alla ja käyttää uudelleen.
Pumpun esisuodatin, iso
- Pumpuille, joiden vesivirtaus on jopa 6 000 l/h.
Esisuodatin
- Pumpulle lisäsuojaa karkeita likahiukkasia tai hiekkaa vastaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Koot
|Enintään 6000 l/h partikkelikoko: 250 μm (0.25 mm)
|Paine (bar)
|8
|Reikäkoko (mm)
|0,25
|Kierteen koko
|G1
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 220 x 316
Ominaisuuksia
- Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.