Esisuodatin uppopumpulle, suuri

Pumpun esisuodatin suojaa puutarhapumppuja, elektronisia paineenkorotuspumppuja ja kotipumppuja karkeilta likahiukkasilta tai hiekalta. Sisältää PerfectConnect-tiivistysperiaatteen luotettavaan tiivistykseen.

Pumpun esisuodatin sopii kaikkiin yleisiin puutarhapumppuihin, elektronisiin paineenkorotuspumppuihin ja kotipumppuihin, joissa on G1-liitäntäkierre (33,3 mm) - erityisesti laitteisiin, joissa ei ole integroitua suodatinta ja joiden virtausnopeus on jopa 6 000 l/h. Esisuodatin suojaa pumppua tehokkaasti karkeilta likahiukkasilta tai hiekalta ja pidentää sen käyttöikää. Suodattimen sisäosa voidaan irrottaa puhdistusta varten. Hienosuodattimen silmäkoko on 250 µm (0,25 mm). BP-lisävarusteiden säteittäinen PerfectConnect-tiivistysperiaate varmistaa poikkeuksellisen helpon asennuksen ja erittäin luotettavan tiivistyksen, joka takaa pumpun häiriöttömän toiminnan.

Ominaisuudet ja edut
Irroitettava suodatin
  • Suodatin voidaan puhdistaa juoksevan veden alla ja käyttää uudelleen.
Pumpun esisuodatin, iso
  • Pumpuille, joiden vesivirtaus on jopa 6 000 l/h.
Esisuodatin
  • Pumpulle lisäsuojaa karkeita likahiukkasia tai hiekkaa vastaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Koot Enintään 6000 l/h partikkelikoko: 250 μm (0.25 mm)
Paine (bar) 8
Reikäkoko (mm) 0,25
Kierteen koko G1
Väri musta
Paino (kg) 1,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,3
Mitat (p x l x k) (mm) 120 x 220 x 316

Ominaisuuksia

  • Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Käyttökohteet
  • Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.