Fleece-pölypussi 4 kpl WD/SE
Kestävä fleece-pölypussi kerää 2-3 kertaa enemmän pölyä kuin perinteinen pölypussi.Sopii Kärcher Home & Garden MV/WD/KWD 4-6 -märkä-kuivaimureihin sekä valikoituihin tekstiilipesureihin.
Erittäin kestävä KFI 487 fleece-pölypussi, jolla huomattavasti pidempi käyttöaika kuin tavallisella paperisella pölypussilla. Soveltuu käytettäväksi Kärcher Home & Garden -sarjan MV/WD/KWD 4-6 märkä-kuivaimureissa sekä SE 5, SE 6, SE 5.100 ja SE 6.100 -tekstiilipesureissa. 4 kpl:n pakkaus.
Ominaisuudet ja edut
Kolmikerroksinen fleece-materiaali
- Korkea imuteho ja pölynpidätys käytön aikana
- Erittäin kestävä, kovaan käyttöön tarkoitettu
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|4
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 190 x 13
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.