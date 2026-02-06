Fleece-pölypussi 4 kpl WD/SE

Kestävä fleece-pölypussi kerää 2-3 kertaa enemmän pölyä kuin perinteinen pölypussi.Sopii Kärcher Home & Garden MV/WD/KWD 4-6 -märkä-kuivaimureihin sekä valikoituihin tekstiilipesureihin.

Erittäin kestävä KFI 487 fleece-pölypussi, jolla huomattavasti pidempi käyttöaika kuin tavallisella paperisella pölypussilla. Soveltuu käytettäväksi Kärcher Home & Garden -sarjan MV/WD/KWD 4-6 märkä-kuivaimureissa sekä SE 5, SE 6, SE 5.100 ja SE 6.100 -tekstiilipesureissa. 4 kpl:n pakkaus.

Ominaisuudet ja edut
Kolmikerroksinen fleece-materiaali
  • Korkea imuteho ja pölynpidätys käytön aikana
  • Erittäin kestävä, kovaan käyttöön tarkoitettu
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 4
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 190 x 13
Käyttökohteet
  • Kuivan lian imurointi
  • All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.