Tyhjiönkestävä 7 metrin imuletku imusuodattimella ja halkaisijaltaan 3/4" soveltuu ihanteellisesti veden ottamiseen vaihtoehtoisista lähteistä ja mahdollistaa erityisen luotettavan tiivistyksen ja ongelmattoman pumpun toiminnan PerfectConnect-tiivistysperiaatteen ansiosta. Paluuventtiili estää pumpattavan veden virtaamisen takaisin lyhentäen Imusarjan voi helposti liittää puutarhapumppujen imupuolelle, elektronisiin paineenkorotuspumppuihin ja kotitalouksien vesisyöttöön voidaan käyttää imuletkun jatkeena pumpuille, joissa on G1 (33,3 mm) liitäntäkierre.