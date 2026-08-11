Imuletkusetti 7m
Ihanteellinen imusarja puutarhapumpuille ja kotitalouden vesihuoltoon. Sisältää liitettävän, tyhjiönkestävän 7 metrin imuletkun imusuodattimella, takaiskuventtiilillä ja PerfectConnect-tiivistysperiaatteella.
Tyhjiönkestävä 7 metrin imuletku imusuodattimella ja halkaisijaltaan 3/4" soveltuu ihanteellisesti veden ottamiseen vaihtoehtoisista lähteistä ja mahdollistaa erityisen luotettavan tiivistyksen ja ongelmattoman pumpun toiminnan PerfectConnect-tiivistysperiaatteen ansiosta. Paluuventtiili estää pumpattavan veden virtaamisen takaisin lyhentäen Imusarjan voi helposti liittää puutarhapumppujen imupuolelle, elektronisiin paineenkorotuspumppuihin ja kotitalouksien vesisyöttöön voidaan käyttää imuletkun jatkeena pumpuille, joissa on G1 (33,3 mm) liitäntäkierre.
Ominaisuudet ja edut
Täydellinen, käyttövalmis tyhjiötiivis spiraaliletku, jossa on imusuodatin ja takaisinvirtauksen estäjä.
- Yksinkertaisesti ja helposti asennettava pumppuun veden imemistä varten.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|7
|Kierteen koko
|G1
|Halkaisija
|3/4″
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 380 x 380
Ominaisuuksia
- Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.