Korkeapaineletku AVS elintarviketeollisuuteen, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 15 m. EASY!Lock ja AVS-liittimet
Elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttävä painepesurin korkeapaineletku. Toisessa päässä EASY!Lock-pikaliitin, toisessa letkukelaan mitoitettu, kiertymätön AVS-liitin. Harmaa letku on materiaalia, joka ei jätä jälkiä pintoihin. Varustettu kiertyvällä liittimellä, joka helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä mahdollistamalla letkun kiertymisen niin, että se ei mene solmuun. Tämä helpottaa myös varusteiden keräämistä ja parantaa työtuvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin letkuihin liittyvää kompastumisvaaraa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 6
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|250
|Pituus (m)
|15
|Liitäntäkierre
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,7