Letkukelalle tuleva korkeapaineletku on hankittava erikseen. Tähän malliin sopivia 20 m pituisia korkeapaineletkuja ovat esimerkiksi 6.110-011.0 (max 315 baaria) ja 6.110-028.0 (400 baaria). Tukeva rakenne, jonka materiaali on hyvin korroosiota kestävää ja helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä.