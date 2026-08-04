Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m

Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.

Letkukelalle tuleva korkeapaineletku on hankittava erikseen. Tähän malliin sopivia 20 m pituisia korkeapaineletkuja ovat esimerkiksi 6.110-011.0 (max 315 baaria) ja 6.110-028.0 (400 baaria).

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 20
Lämpötila (°C) max. 130
Väri Antrasiitti
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 16,9

Toimitus sisältää

  • Letkukela
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