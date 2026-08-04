Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m
Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.
Edullinen ja kestävä letkukela, jonka kelaosa on muovia ja muut osat galvanoitua terästä. Letkukelalle tuleva korkeapaineletku on hankittava erikseen. Tähän malliin sopivia 20 m pituisia korkeapaineletkuja ovat esimerkiksi 6.110-011.0 (max 315 baaria) ja 6.110-028.0 (400 baaria).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|20
|Lämpötila (°C)
|max. 150
|Maksimipaine (bar)
|200
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|13,2
Toimitus sisältää
- Letkukela
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
Poistuneet tuotteet
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.