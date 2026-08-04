Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m

Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.

Edullinen ja kestävä letkukela, jonka kelaosa on muovia ja muut osat terästä. Letkukelalle tuleva korkeapaineletku on hankittava erikseen. Tähän malliin sopivia 20 m pituisia korkeapaineletkuja ovat esimerkiksi 6.110-011.0 (max 315 baaria) ja 6.110-028.0 (400 baaria).

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 20
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 250
Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,2

Toimitus sisältää

  • Letkukela
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