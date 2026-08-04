Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m

Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.