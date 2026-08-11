Ei enää kuraisia tassuja ja sottaista turkkia – lisävarusteena saatavana lemmikinpesuharja kaikkiin OC 3 -laitteisiin puhdistaa nopeasti, perusteellisesti ja hellävaraisesti. Se on ihanteellinen käytettäväksi koiran ulkoilun jälkeen huonossa säässä – ennen auton kyytiin nousemista tai kotiin paluuta. Olipa kyse sitten vain lemmikin kuraisista tassuista tai koko turkin puhdistamisesta, joustavat silikoninystyt tekevät harjasta paitsi mukavan lemmikillesi myös poistavat epäpuhtaudet erityisen tehokkaasti. Harja kiinnitetään suoraan matalapainepesurin pesukahvaan. Kun painat liipaisinta, vesi virtaa harjan läpi. Hellävaraisen alhaisen paineen suihkun (verrattavissa hanasta tulevaan suihkuun) ja nystyjen mekaanisen vaikutuksen yhdistelmä tarjoaa erinomaisen puhdistustehon. Vettä käytetään erittäin säästeliäästi, mikä suojaa akkua ja mahdollistaa riittävän pitkän käyttöajan. Lemmikkiharja on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.