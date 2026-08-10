OC 3 -roiskesuoja
Läpinäkyvä roiskesuoja OC 3 -sarjan pesureihin suojaa ympäristöä ja käyttäjää roiskeilta. Helppo taittaa kasaan käytön jälkeen.
On hyvä tunne nähdä vesipisaroiden tippuvan vastapestystä polkupyörästä ja kaiken kiiltävän uudenveroisesti. On vähemmän hyvä tunne, kun kastut itse puhdistuksen yhteydessä. Tämän estämiseksi OC 3 -roiskesuoja on saatavilla, jotta käyttäjä ja ympäristö eivät saisi ei-toivottua suihkua. Parempaa suuntautumista puhdistuksen aikana varten sen pinta on läpinäkyvä. Se voidaan nopeasti ja helposti liittää pesukahvaan, ja sen voi myös liittää olemassa olevaan tasosuihkusuuttimeen tai tarkkuussuuttimeen. Käytön jälkeen joustava roiskesuoja voidaan taittaa neljässä vaiheessa yhteen tarvikelaatikkoon, jotta se voidaan säilyttää siististi. Tämä roiskesuoja ei ole yhteensopiva K 2 - K 7 -luokan painepesureiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Roiskesuoja
- Suojaa käyttäjää ja ympäristöä vesiroiskeilta
Läpinäkyvä materiaali
Kaksi nauhaa
Voidaan taittaa kasaan
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|136 x 100 x 100
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Hyttysverkko