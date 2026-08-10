On hyvä tunne nähdä vesipisaroiden tippuvan vastapestystä polkupyörästä ja kaiken kiiltävän uudenveroisesti. On vähemmän hyvä tunne, kun kastut itse puhdistuksen yhteydessä. Tämän estämiseksi OC 3 -roiskesuoja on saatavilla, jotta käyttäjä ja ympäristö eivät saisi ei-toivottua suihkua. Parempaa suuntautumista puhdistuksen aikana varten sen pinta on läpinäkyvä. Se voidaan nopeasti ja helposti liittää pesukahvaan, ja sen voi myös liittää olemassa olevaan tasosuihkusuuttimeen tai tarkkuussuuttimeen. Käytön jälkeen joustava roiskesuoja voidaan taittaa neljässä vaiheessa yhteen tarvikelaatikkoon, jotta se voidaan säilyttää siististi. Tämä roiskesuoja ei ole yhteensopiva K 2 - K 7 -luokan painepesureiden kanssa.