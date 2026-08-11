Pieni harja

Pienikokoinen ja tehokas tarkkuusharja puhdistukseen tien päällä takaa lian poiston myös vaikeasti tavoitettavista paikoista. Kiinnitetään suoraan OC 3 -matalapainepesurin pesukahvaan.

Tarkkuusharja yhdistää tasosuihkun vaikutuksen ja harjaksien mekaanisen puhdistustehon vaikeasti tavoitettavien ja kulmikkaiden alueiden perusteelliseen puhdistukseen, kuten esimerkiksi polkupyörissä. Koska vettä käytetään vain laitteen liipaisimesta painettaessa, vedenkulutus voidaan säätää erittäin tehokkaasti ja yksilöllisesti. Tämä säästää samalla akun käyttöikää. Harja asennetaan suoraan matalapainepesurin pesukahvaan. Harjapää voidaan tarvittaessa vaihtaa. Tarkkuusharja on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Pieni harja: Hellävarainen ja tehokas tarkkuusharja
Hellävarainen ja tehokas tarkkuusharja
Perusteellinen lian poisto vaikeasti saavutettavilta alueilta.
Pieni harja: Vaihdettava harjaspää
Vaihdettava harjaspää
Pieni harja: Kiinnitetään pesukahvaan
Kiinnitetään pesukahvaan
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 200 x 35 x 48
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.