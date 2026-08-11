Pieni harja
Pienikokoinen ja tehokas tarkkuusharja puhdistukseen tien päällä takaa lian poiston myös vaikeasti tavoitettavista paikoista. Kiinnitetään suoraan OC 3 -matalapainepesurin pesukahvaan.
Tarkkuusharja yhdistää tasosuihkun vaikutuksen ja harjaksien mekaanisen puhdistustehon vaikeasti tavoitettavien ja kulmikkaiden alueiden perusteelliseen puhdistukseen, kuten esimerkiksi polkupyörissä. Koska vettä käytetään vain laitteen liipaisimesta painettaessa, vedenkulutus voidaan säätää erittäin tehokkaasti ja yksilöllisesti. Tämä säästää samalla akun käyttöikää. Harja asennetaan suoraan matalapainepesurin pesukahvaan. Harjapää voidaan tarvittaessa vaihtaa. Tarkkuusharja on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Hellävarainen ja tehokas tarkkuusharjaPerusteellinen lian poisto vaikeasti saavutettavilta alueilta.
Vaihdettava harjaspää
Kiinnitetään pesukahvaan
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|200 x 35 x 48
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Kulmat, kolot ja raot jne.
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.