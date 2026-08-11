Tarkkuusharja yhdistää tasosuihkun vaikutuksen ja harjaksien mekaanisen puhdistustehon vaikeasti tavoitettavien ja kulmikkaiden alueiden perusteelliseen puhdistukseen, kuten esimerkiksi polkupyörissä. Koska vettä käytetään vain laitteen liipaisimesta painettaessa, vedenkulutus voidaan säätää erittäin tehokkaasti ja yksilöllisesti. Tämä säästää samalla akun käyttöikää. Harja asennetaan suoraan matalapainepesurin pesukahvaan. Harjapää voidaan tarvittaessa vaihtaa. Tarkkuusharja on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.