Tarkkuusharja

Monikäyttöinen tarkkuusharja itsepäisen lian tehopuhdistukseen tien päällä. Kiinnitettään suoraan kannettavan OC 3 -matalapainepesurin pesukahvaan.

Hankaava harja on ihanteellinen nopeaan ja perusteelliseen sitkeän lian, kuten tahmeiden siitepölykerrosten puutarhakalusteista, irrottamiseen ja pois pesemiseen. Sen yhdistelmä painesuihkua ja jämäköitä harjaksia varmistaa erityisen voimakkaan puhdistustehon, myös nopeaa puhdistusta varten. Käyttökohteita ovat esimerkiksi puutarhakalusteet, polkupyörät ja muu ulkokalusto. Harja kiinnitetään suoraan pesukahvaan. Liukumattoman pinnan ja ergonomisen muodon ansiosta harja sopii mukavasti käteen turvalliseen ja väsymättömään työskentelyyn. Koska vettä käytetään vain laitteen liipaisimesta painettaessa, vedenkulutus voidaan säätää erittäin tehokkaasti ja yksilöllisesti. Tällä tavalla myös akun käyttöikä säilyy pidempään. Puhdistusharja on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Tarkkuusharja: Jämäkät harjakset ja tehokas painesuihku
Jämäkät harjakset ja tehokas painesuihku
Tehokas ja perusteellinen puhdistus myös itsepäiselle lialle. Lika irtoaa ja huuhtoutuu pois
Tarkkuusharja: Ergonominen muotoilu ja liukumaton profiili
Ergonominen muotoilu ja liukumaton profiili
Mukava ote turvalliseen työskentelyyn Kevyt käyttää
Tarkkuusharja: Kiinnitetään pesukahvaan
Kiinnitetään pesukahvaan
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 169 x 53 x 21
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Vaellus- ja ulkoilukengät
  • Lastenrattaat ja -vaunut
  • Lasten ulkolelut ja rattaat
  • Teltat ja retkeilyvarusteet
  • Kukkaruukut