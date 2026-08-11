Hankaava harja on ihanteellinen nopeaan ja perusteelliseen sitkeän lian, kuten tahmeiden siitepölykerrosten puutarhakalusteista, irrottamiseen ja pois pesemiseen. Sen yhdistelmä painesuihkua ja jämäköitä harjaksia varmistaa erityisen voimakkaan puhdistustehon, myös nopeaa puhdistusta varten. Käyttökohteita ovat esimerkiksi puutarhakalusteet, polkupyörät ja muu ulkokalusto. Harja kiinnitetään suoraan pesukahvaan. Liukumattoman pinnan ja ergonomisen muodon ansiosta harja sopii mukavasti käteen turvalliseen ja väsymättömään työskentelyyn. Koska vettä käytetään vain laitteen liipaisimesta painettaessa, vedenkulutus voidaan säätää erittäin tehokkaasti ja yksilöllisesti. Tällä tavalla myös akun käyttöikä säilyy pidempään. Puhdistusharja on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.