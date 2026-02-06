Osana kolmivaiheista suodatinjärjestelmää tuloilmasuodatin suodattaa hienommat hiukkaset ilmasta imuroinnin aikana ennen kuin ilma puhdistetaan uudelleen poistoilmansuodattimella (HEPA 12 tai poistoilman vaahtosuodatin laitteesta riippuen). Puhdista tuloilmasuodatin säännöllisesti kopauttamalla kertynyt pöly pois ja käyttämällä Kärcherin suodattimen puhdistustyökalua. Yhteensopiva laitteiden VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax kanssa.