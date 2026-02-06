Tuloilmasuodatin VC 4/ VC 6/ VC 7
Suodattaa hienommat hiukkaset ilmasta imuroinnin aikana: tuloilmasuodatin soveltuu malleihin VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily sekä VC 7 Cordless yourMax.
Osana kolmivaiheista suodatinjärjestelmää tuloilmasuodatin suodattaa hienommat hiukkaset ilmasta imuroinnin aikana ennen kuin ilma puhdistetaan uudelleen poistoilmansuodattimella (HEPA 12 tai poistoilman vaahtosuodatin laitteesta riippuen). Puhdista tuloilmasuodatin säännöllisesti kopauttamalla kertynyt pöly pois ja käyttämällä Kärcherin suodattimen puhdistustyökalua. Yhteensopiva laitteiden VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Pitkä käyttöikä
- Yksinkertainen puhdistus suodattimen puhdistustyökalulla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Harmaa
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|130 x 50 x 50
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi