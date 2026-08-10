Vaahdotin

OC 3 -matalapainepesureille suunniteltu vaahdotin levittää ja annostelee pesuaineen tehokkaasti. Kiinnitetään suoraan matalapainepesurin pesukahvaan.

Poikkeuksellisen puhtaiden tulosten saavuttamiseksi: vaahdotin mahdollistaa pesuaineiden käytön yhdessä kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa ja takaa perusteellisemman, tehokkaamman ja hellävaraisemman puhdistuksen. Se tuottaa paksua vaahtoa, joka tarttuu hyvin pintoihin ja pääsee vaikeasti tavoitettaviin alueisiin - eli on ihanteellinen polkupyörien, puutarhakalusteiden jne. perusteelliseen puhdistukseen. Vaahtosuutin asennetaan suoraan liipaisinpistooliin. Pesuaine voidaan yksinkertaisesti kaataa vaahdottimeen. Vaahdotin on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Vaahdotin: Tehokas vaahto
Tehokas vaahto
Vaivaton ja perusteellinen puhdistus erilaisille pinnoille (polkupyörät, puutarhakalusteet jne.)
Vaahdotin: Säädettävä suihkutuskulma
Säädettävä suihkutuskulma
Mahdollistaa kätevän työskentelyn sekä vaaka- että pystysuunnassa.
Vaahdotin: Helppo vaihtaa eri pesuaineiden välillä
Helppo vaihtaa eri pesuaineiden välillä
Vaivatonta puhdistusta yhteensopivalla Kärcher-pesuaineella. Hyvin käyttäjäystävällinen.
Läpinäkyvä pesuainesäiliö
  • Täyttötaso on näkyvillä koko ajan
Säiliön tilavuus 3,5 DL
  • Pidemmät siivousjaksot ilman täyttöä
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 165 x 61 x 105
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet