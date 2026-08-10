Vaahdotin
OC 3 -matalapainepesureille suunniteltu vaahdotin levittää ja annostelee pesuaineen tehokkaasti. Kiinnitetään suoraan matalapainepesurin pesukahvaan.
Poikkeuksellisen puhtaiden tulosten saavuttamiseksi: vaahdotin mahdollistaa pesuaineiden käytön yhdessä kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa ja takaa perusteellisemman, tehokkaamman ja hellävaraisemman puhdistuksen. Se tuottaa paksua vaahtoa, joka tarttuu hyvin pintoihin ja pääsee vaikeasti tavoitettaviin alueisiin - eli on ihanteellinen polkupyörien, puutarhakalusteiden jne. perusteelliseen puhdistukseen. Vaahtosuutin asennetaan suoraan liipaisinpistooliin. Pesuaine voidaan yksinkertaisesti kaataa vaahdottimeen. Vaahdotin on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas vaahtoVaivaton ja perusteellinen puhdistus erilaisille pinnoille (polkupyörät, puutarhakalusteet jne.)
Säädettävä suihkutuskulmaMahdollistaa kätevän työskentelyn sekä vaaka- että pystysuunnassa.
Helppo vaihtaa eri pesuaineiden välilläVaivatonta puhdistusta yhteensopivalla Kärcher-pesuaineella. Hyvin käyttäjäystävällinen.
Läpinäkyvä pesuainesäiliö
- Täyttötaso on näkyvillä koko ajan
Säiliön tilavuus 3,5 DL
- Pidemmät siivousjaksot ilman täyttöä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|165 x 61 x 105
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Puutarha/terassi/pihakalusteet