Poikkeuksellisen puhtaiden tulosten saavuttamiseksi: vaahdotin mahdollistaa pesuaineiden käytön yhdessä kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa ja takaa perusteellisemman, tehokkaamman ja hellävaraisemman puhdistuksen. Se tuottaa paksua vaahtoa, joka tarttuu hyvin pintoihin ja pääsee vaikeasti tavoitettaviin alueisiin - eli on ihanteellinen polkupyörien, puutarhakalusteiden jne. perusteelliseen puhdistukseen. Vaahtosuutin asennetaan suoraan liipaisinpistooliin. Pesuaine voidaan yksinkertaisesti kaataa vaahdottimeen. Vaahdotin on yhteensopiva kaikkien kannettavien OC 3 -matalapainepesureiden kanssa.