VC 6/7 Akkumulátor
Az alapos, mégis nyugodt porszívózásért: ez a csereakkumulátor 50 perc üzemidőt biztosít a VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax és VC 7 Signature Line sorozat minden vezeték nélküli porszívójához.
A VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax és VC 7 Signature Line porszívó modellekhez való nagy teljesítményű lítium-ion csereakkumulátor akár 50 perccel meghosszabbíthatja az üzemidőt anélkül, hogy meg kellene állni töltés céljából. Ha az első akkumulátor lemerül, akkor az gyorsan és egyszerűen kivehető egy 2 gombos kioldással, mielőtt a csereakkumulátor behelyezhető. Így rögtön visszatérhet a porszívózáshoz. A töltöttségi szintről 3 fokozatú LED-kijelző tájékoztat. Praktikus és kényelmes: a csereakkumulátor külön tölthető, így a munka megszakítása rövid ideig tart.
Jellemzők és előnyök
3 fokozatú LED kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
A töltés a készülék tárolásától függetlenül lehetséges.
Nagy teljesítményű lítium-ion cella
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|149 x 83 x 49