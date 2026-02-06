A VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax és VC 7 Signature Line porszívó modellekhez való nagy teljesítményű lítium-ion csereakkumulátor akár 50 perccel meghosszabbíthatja az üzemidőt anélkül, hogy meg kellene állni töltés céljából. Ha az első akkumulátor lemerül, akkor az gyorsan és egyszerűen kivehető egy 2 gombos kioldással, mielőtt a csereakkumulátor behelyezhető. Így rögtön visszatérhet a porszívózáshoz. A töltöttségi szintről 3 fokozatú LED-kijelző tájékoztat. Praktikus és kényelmes: a csereakkumulátor külön tölthető, így a munka megszakítása rövid ideig tart.