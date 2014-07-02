FR 30 ME virsmas tīrītājs
Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramiskajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.
FR 30 ME high-quality, hot water resistant surface cleaner with stainless steel casing with a working width of 300 mm, ideal for indoor cleaning, e.g. food industry. Features include double ceramic bearings, non-marking swivel castors and integrated suction hose connection for removing spray water. Technical data: Max. 250 bar, 1300 l/h, 85°C. Nozzle kit must be ordered separately.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs (mm)
|300
|Savienošanas vītne
|M 18
|Krāsa
|Sudraba
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.2
Piederumi
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