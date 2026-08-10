Комплект микроволоконных салфеток для ванной

Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки в ванной: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 абразивная обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для полировки.

Идеальная чистота в ванной комнате: набор салфеток для ванных комнат из высококачественного микроволокна. Две салфетки из микроволокна для насадки для пола EasyFix обеспечивают чистоту в ванной комнате и чистоту пола, а, используя систему застежки-липучки, быстро и легко закрепляются к насадке для пола EasyFix и снимаются без контакта с грязью. Используя абразивное покрытие из микроволокна для ручной насадки, вы можете легко удалить даже стойкие известковые отложения и остатки мыла, а полировочная ткань из микроволокна сделает зеркала и другие гладкие поверхности блестящими, как новые.

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Салфетка из микроволокна для ручной насадки с абразивным и мягким микроволокном
  • Оптимальное удаление накипи и остатков мыла благодаря абразивным волокнам.
  • Оптимальное удаление грязи благодаря мягкому микроволокну.
Удобная система застежка-липучка
  • Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
  • Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
  • Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественная микроволокная салфетка для полировки
  • Результаты полировки без разводов.
  • Отличное водопоглощение.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,14
Вес (с упаковкой) (кг) 0,195
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Области применения
  • Твердые полы
  • Душевая кабина / ванна
  • Умывальники
  • Краны
  • Зеркала
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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