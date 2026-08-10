Curățenie perfectă în baie: Cu setul de lavete din microfibre pentru baie, fabricate din microfibre de înaltă calitate. Cele două lavete de podea pentru duza EasyFix asigură podele strălucitoare și curate in baie, cu ajutorul sistemului de prinde cu scai, ele pot fi atașate si indepartate rapid și ușor fără a intra in contact cu murdăria. Utilizând laveta abraziva pentru duza de mana, puteți îndepărta fără efort chiar și calcarul și resturile de săpun, iar laveta de lustruire va face oglinzile și alte suprafețe netede să strălucească ca noi.