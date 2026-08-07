Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy 700 - 1000 л/ч
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 - 1000
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,06
Совместимая техника
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Комплект для пенной чистки Easy
- Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM
- Комплект для пенной чистки Inno Foam
- Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM