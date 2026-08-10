Комплект усиленной насадки

В комплект входит усиленная насадка с удлинителем. Она предназначена для эффективной и экологичной очистки труднодоступных мест — углов, кромок и узких щелей — без лишних усилий.

Усиленная насадка вместе с удлинителем значительно повышает эффективность щелевой насадки. Пар подаётся более концентрированно, что позволяет быстрее и легче удалять загрязнения. Подходит для использования на кухне, в ванной комнате и туалете.

Особенности и преимущества
Суженное отверстие для выхода пара
  • Повышенная эффективность паровой струи
  • Усиленное воздействие пара позволяет легко удалять загрязнения из щелей и углов
Удлинитель для щелевой насадки
  • Обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,023
Вес (с упаковкой) (кг) 0,045
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 107 x 21 x 21
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова