Set duze Power

Setul de duze de putere conține o duză de putere inclusiv o piesă de extensie. Perfect pentru curățarea fără efort și ecologică în zone greu accesibile, de exemplu colțuri și rosturi.

Duza de putere și piesa de prelungire incluse în set măresc semnificativ puterea de curățare a duzei de detaliere. Jetul de abur este și mai eficient și asigură o curățare fără efort și ecologică în zone greu accesibile, de exemplu colțuri, muchii și rosturi. Potrivit pentru numeroase aplicații în bucătărie, baie și toaletă.

Caracteristici si beneficii
Deschidere ingusta pentru orificii de evacuare a aburului
  • Puterea de curățare a jetului de aburi este, de asemenea, mărită.
  • Puterea crescută de curățare permite îndepărtarea cu ușurință a murdăriei din rosturi și colțuri.
Piesa de prelungire pentru duza de detaliere
  • Accesează fără efort zonele greu accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 107 x 21 x 21
Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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