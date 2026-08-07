Круглая щетка большая
Большая круглая щетка для уборки большей площади за меньшее время
Щетка подходит для очистки больших площадей на кухне и в ванной комнате. Подходит для пароочистителей.
Особенности и преимущества
Большие поверхности для очистки
- Быстрая очистка большой площади
Высокое качество материала щетинок
- С большой, долговечной и надежной щеткой даже стойкая грязь будет удалена без усилий
Легкое очищение круглых поверхностей благодаря специальной форме щетки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,075
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|49,7 x 49,7 x 47,5