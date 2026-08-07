Круглая щетка большая

Большая круглая щетка для уборки большей площади за меньшее время

Щетка подходит для очистки больших площадей на кухне и в ванной комнате. Подходит для пароочистителей.

Особенности и преимущества
Большие поверхности для очистки
  • Быстрая очистка большой площади
Высокое качество материала щетинок
  • С большой, долговечной и надежной щеткой даже стойкая грязь будет удалена без усилий
Легкое очищение круглых поверхностей благодаря специальной форме щетки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,042
Вес (с упаковкой) (кг) 0,075
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 49,7 x 49,7 x 47,5
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова