Duză perie rotundă mare

Utilizati peria rotunda mare pentru a curata suprafetele mari in timp optim.

Mai multa suprafata in acelasi timp - prin utilizarea periei rotunde mari, puteti curata mai rapid suprafetele mari. Murdaria grosiera poate fi indepartata dintr-o zona mult mai mare in acelasi timp cu peria rotunda mare decat cu perii mici.

Caracteristici si beneficii
Suprafata mare de curatare
  • Curatarea rapida a suprafetelor mai mari.
Material de înaltă calitate al periilor
  • Cu ajutorul periei rotunde mari, robuste si cu durata de viata mare, murdaria grosiera poate fi indepartata usor.
Suprafete rotunde usor de curatat datorita formei ergonomice a periei

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 50 x 50 x 48
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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