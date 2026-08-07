Duză perie rotundă mare
Utilizati peria rotunda mare pentru a curata suprafetele mari in timp optim.
Mai multa suprafata in acelasi timp - prin utilizarea periei rotunde mari, puteti curata mai rapid suprafetele mari. Murdaria grosiera poate fi indepartata dintr-o zona mult mai mare in acelasi timp cu peria rotunda mare decat cu perii mici.
Caracteristici si beneficii
Suprafata mare de curatare
- Curatarea rapida a suprafetelor mai mari.
Material de înaltă calitate al periilor
- Cu ajutorul periei rotunde mari, robuste si cu durata de viata mare, murdaria grosiera poate fi indepartata usor.
Suprafete rotunde usor de curatat datorita formei ergonomice a periei
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|50 x 50 x 48