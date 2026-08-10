Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м
Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").
Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").
Особенности и преимущества
Шланг высокого давления из ПВХ повышенной эластичности
- Малый вес и удобство в обращении.
- Устойчивость к давлению до 120 бар.
Соединение 1/8"
- Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|140
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Длина (м)
|30
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,296