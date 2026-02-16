Purificator aer AF 100
Pentru o calitate optimă a aerului în camere de până la 100 m²: purificatorul de aer mobil AF 100 cu senzor laser precis, mod automat și mai multe tipuri de filtre pentru diferite domenii de aplicare.
Praful, polenul, mirosurile, gazele chimice: calitatea aerului nu este întotdeauna ideală în multe locuri de muncă. Purificatoarele noastre de aer profesionale AF 100 oferă soluţia. Motorul său puternic are nevoie doar de câteva minute pentru a aproviziona o cameră de până la 100 m² cu aer proaspăt, curat. Unitatea este mobilă și, datorită rolelor robuste, poate fi mutată cu ușurință într-o altă cameră. În funcție de aplicație, puteți dota purificatorul de aer cu insertii de filtrare. Acestea includ un filtru generic, cu o gama larga de eficienţă pentru a satisface orice cerință de aplicare. Sau puteți alege unul dintre cele patru filtre care au fost dezvoltate special pentru eliminarea bacteriilor, mirosurilor, alergenilor sau compușilor organici volatili. Un senzor laser precis este integrat în scopul monitorizării permanente a aerului din încăpere și controlul modului automat. Calitatea aerului este afișată tot timpul într-o diagramă cu coduri de culori; în plus, conținutul curent de praf fin din aer și timpul de filtrare rămas pot fi citite de pe afișaj în orice moment.
Caracteristici si beneficii
Cinci tipuri de filtre pentru diferite aplicațiiFiltre speciale pentru eliminarea bacteriilor, a alergenilor, a mirosurilor și a compușilor organici volatili.
Design compact cu înaltă mobilitateUșor de mutat în alte încăperi, mulțumită rolelor robuste cu care este dotat aparatul.
Motor puternic pentru camere de până la 100 m²Ventilator cu trei trepte de viteză.
Operare intuitivă și întreținere simplă
- Durata de viață a filtrului poate fi citită pe afișaj. Clienții pot înlocui filtrul chiar ei înșiși.
Măsurători precise ale calității actuale a aerului cu ajutorul unui senzor laser
- Calitatea aerului este afișată într-o diagramă colorată (albastru = foarte bună, verde = medie, roșu = slabă).
- Datele senzorilor privind valoarea prafului fin (PM2.5) din aerul din încăpere sunt prezentate pe ecranul integrat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|min. 26 - max. 48
|Dimensiune recomandată pentru cameră* (m²)
|up to 100
|Capacitatea de productie a aerului** (m³/h)
|up to 750
|Eficiența filtrului în funcție de dimensiunea particulelor (µm)
|0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Puterea motorului (W)
|max. 80
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 380 x 713
Echipament
- Prefiltru
- Filtru de carbon activ
- Universal Solution
- Sistem de filtrare dublu
- Indicator pentru schimbarea filtrului
- Afișarea calității aerului
- Operarea dispozitivului cu funcție tactilă
- Mod automat
- Mod de funcționare de noapte
- Roti de tranport
- Lungimea cablului: 2.25 m
Video
Domenii de intrebuintare
- Purificator și sterilizator de aer pentru birouri, sectorul ospitalității, uz industrial, cabinetele medicilor, sectorul comerțului cu amănuntul și alte locații