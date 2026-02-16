Praful, polenul, mirosurile, gazele chimice: calitatea aerului nu este întotdeauna ideală în multe locuri de muncă. Purificatoarele noastre de aer profesionale AF 100 oferă soluţia. Motorul său puternic are nevoie doar de câteva minute pentru a aproviziona o cameră de până la 100 m² cu aer proaspăt, curat. Unitatea este mobilă și, datorită rolelor robuste, poate fi mutată cu ușurință într-o altă cameră. În funcție de aplicație, puteți dota purificatorul de aer cu insertii de filtrare. Acestea includ un filtru generic, cu o gama larga de eficienţă pentru a satisface orice cerință de aplicare. Sau puteți alege unul dintre cele patru filtre care au fost dezvoltate special pentru eliminarea bacteriilor, mirosurilor, alergenilor sau compușilor organici volatili. Un senzor laser precis este integrat în scopul monitorizării permanente a aerului din încăpere și controlul modului automat. Calitatea aerului este afișată tot timpul într-o diagramă cu coduri de culori; în plus, conținutul curent de praf fin din aer și timpul de filtrare rămas pot fi citite de pe afișaj în orice moment.