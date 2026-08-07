Cu sistemul WPC 100 RO de tratare a apei, o soluție de osmoză inversă este acum disponibilă și pentru gama noastră WPD de dozatoare de apă. Sistemul poate fi integrat direct în dozatorul de apă și permite astfel utilizarea dispozitivelor WPD în regiuni care nu au acces la apă potabilă de la robinet. Este posibilă și instalarea direct sub chiuvetă — fie în combinație cu un dozator de apă, fie ca soluție autonomă. Cu toate acestea, nu este necesar un rezervor de stocare separat. WPC 100 RO funcționează, de asemenea, extrem de eficient, deoarece produce aproximativ 70% mai puțină apă reziduală în comparație cu produsele concurente.