Ekstra dyser til terrassevasker

Ekstra dyser til terrassevasker T 7 Plus, T 5 og T 450.

Ekstra dyser til terrassevaskere T 7 Plus, T 5 og T 450. Byttes raskt og enkelt. Inkluderer 3 sett med forskjellige dyser beregnet på våre ulike høytrykksklasser, og to festeklips.

Egenskaper og fordeler
Ekstra dyse
  • Rakt og enkelt bytte av slitte dyser.
  • Høy kvalitet for lang levetid.
Flat høytrykksstråle
  • Jevn rengjøring og fjerning av skitt.
Kraftig rengjøring med høytrykk
  • Effektiv rengjøring og fjerning av skitt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Mål (L x B x H) (mm) 17 x 17 x 18

For andre modeller, vennligst kontakt en av våre servicepartnere eller Kärcher-forhandlere.

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment