Ekstra dyser til terrassevasker
Ekstra dyser til terrassevaskere T 7 Plus, T 5 og T 450. Byttes raskt og enkelt. Inkluderer 3 sett med forskjellige dyser beregnet på våre ulike høytrykksklasser, og to festeklips.
Egenskaper og fordeler
Ekstra dyse
- Rakt og enkelt bytte av slitte dyser.
- Høy kvalitet for lang levetid.
Flat høytrykksstråle
- Jevn rengjøring og fjerning av skitt.
Kraftig rengjøring med høytrykk
- Effektiv rengjøring og fjerning av skitt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Mål (L x B x H) (mm)
|17 x 17 x 18
For andre modeller, vennligst kontakt en av våre servicepartnere eller Kärcher-forhandlere.