Terrassevaskeren T 5 er effektiv til vask av bl.a. terrasse, platting, fasade, oppkjørsel, garasjeport. uten å sprute eller søle vann. Terrassevaskeren har to roterende dyser under som fjerner skitt fra store overflater nesten dobbelt så raskt som ved bruk av vanlig strålerør. Trykket justeres med en regulator på toppen som endrer avstanden til underlaget. Dermed er det raskt og enkelt å vaske ulike typer underlag om hverandre, som f.eks. robuste flater av stein, betong, og mer sensitive overflater av tre. Den er enkel å føre over underlaget, og håndtak gjør den lett å bruke også på vertikale overflater. Denne terrassevaskeren passer til våre høytrykkspylere i klassen K 2 til K 7.