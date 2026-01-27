T 5 Terrassevasker
Terrassevaskeren T 5 gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel, platting o.l. Enkel trykkjustering sørger for effektiv vask av ulike underlag.
Terrassevaskeren T 5 er effektiv til vask av bl.a. terrasse, platting, fasade, oppkjørsel, garasjeport. uten å sprute eller søle vann. Terrassevaskeren har to roterende dyser under som fjerner skitt fra store overflater nesten dobbelt så raskt som ved bruk av vanlig strålerør. Trykket justeres med en regulator på toppen som endrer avstanden til underlaget. Dermed er det raskt og enkelt å vaske ulike typer underlag om hverandre, som f.eks. robuste flater av stein, betong, og mer sensitive overflater av tre. Den er enkel å føre over underlaget, og håndtak gjør den lett å bruke også på vertikale overflater. Denne terrassevaskeren passer til våre høytrykkspylere i klassen K 2 til K 7.
Egenskaper og fordeler
To roterende flatstråledyserStor arealkapasitet - ideelt for rengjrøing av store områder
SprutbeskyttelseRengjøring uten vannsprut.
HøydejusterbarHøydejustering av dysen gjør det mulig å vaske ulike overflater. Vasking av sensitive og harde overflater slik som treverk og stein.
Håndtak
- Enkel rengjøring av vertikale flater.
Flyter lett over underlaget
- Terrassevaskeren flyter lett over underlaget og gjør det enklere å rengjøre.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|708 x 280 x 995
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal *EU
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 (CEM)
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri
Utgåtte produkter
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood
- K 5 Premium FC Plus Flex UFK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control AntiTwist
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control AntiTwist
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7.700
Bruksområder
- Områder rundt hjem og hage
- Terrasse
- Garasjeporter
- (Inngang)spartier, innkjørsler
- Hage- og steinmurer
- Stier
Tilbehør
