T 5 Terrassevasker

Terrassevaskeren T 5 gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel, platting o.l. Enkel trykkjustering sørger for effektiv vask av ulike underlag.

Terrassevaskeren T 5 er effektiv til vask av bl.a. terrasse, platting, fasade, oppkjørsel, garasjeport. uten å sprute eller søle vann. Terrassevaskeren har to roterende dyser under som fjerner skitt fra store overflater nesten dobbelt så raskt som ved bruk av vanlig strålerør. Trykket justeres med en regulator på toppen som endrer avstanden til underlaget. Dermed er det raskt og enkelt å vaske ulike typer underlag om hverandre, som f.eks. robuste flater av stein, betong, og mer sensitive overflater av tre. Den er enkel å føre over underlaget, og håndtak gjør den lett å bruke også på vertikale overflater. Denne terrassevaskeren passer til våre høytrykkspylere i klassen K 2 til K 7.

Egenskaper og fordeler
T 5 Terrassevasker: To roterende flatstråledyser
Stor arealkapasitet - ideelt for rengjrøing av store områder
T 5 Terrassevasker: Sprutbeskyttelse
Rengjøring uten vannsprut.
T 5 Terrassevasker: Høydejusterbar
Høydejustering av dysen gjør det mulig å vaske ulike overflater. Vasking av sensitive og harde overflater slik som treverk og stein.
Håndtak
  • Enkel rengjøring av vertikale flater.
Flyter lett over underlaget
  • Terrassevaskeren flyter lett over underlaget og gjør det enklere å rengjøre.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 1,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,4
Mål (L x B x H) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Områder rundt hjem og hage
  • Terrasse
  • Garasjeporter
  • (Inngang)spartier, innkjørsler
  • Hage- og steinmurer
  • Stier
Tilbehør
