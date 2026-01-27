T 7 Plus Terrassevasker
Terrassevaskeren T 7 Plus gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel o.l. Trykkregulering for effektiv vask av ulike underlag. Dyse i front med spylefunksjon.
T 7 Plus terrassevasker er et effektivt verktøy for utendørs rengjøring av terrasse, platting, fasade, oppkjørsel, garasjeport etc. uten sprut og søl. Under terrassevaskeren sitter to roterende dyser som fjerner skitt fra store overflater 50% raskere enn ved bruk av vanlig strålerør. Trykket justeres med en regulator på toppen som endrer avstanden til underlaget. Dermed er det raskt og enkelt å vaske ulike typer underlag om hverandre, som f.eks. robuste flater av stein, betong, og mer sensitive overflater av tre. Terrassevaskeren T 7 Plus har også en tredje dyse under foran for rengjøring i hjørner og langs kanter. I tillegg til de tre dysene under har denne terrassevaskeren en ekstra dyse i fronten som spyler vekk smuss mens du jobber, slik at du slipper ekstrajobben etterpå. T 7 Plus er enkel å manøvrere. Den har håndtak som gjør den lett å bruke også på vertikale overflater. Passer til våre høytrykkspylere i klassen K 4 til K 7.
Egenskaper og fordeler
To roterende flatstråledyserStor arealkapasitet - ideelt for rengjrøing av store områder
SprutbeskyttelseRengjøring uten vannsprut.
Ekstra kraftdyser er integrertIdeell for sprutfri rengjøring i hjørner og inntil kanter. Enkelt å bytte mellom funksjoner med pedalen.
Integrert rensedyse
- Smusset vaskes vekk umiddelbart og sparer deg for unødvendig ekstraarbeid.
Høydejusterbar
- Høydejustering av dysen gjør det mulig å vaske ulike overflater.
- Vasking av sensitive og harde overflater slik som treverk og stein.
Håndtak
- Enkel rengjøring av vertikale flater.
Flyter lett over underlaget
- Terrassevaskeren flyter lett over underlaget og gjør det enklere å rengjøre.
Glideflater
- Terrassevaskeren sklir over overflaten under spyling.
Pedalknapper
- Ergonomisk riktig og enkelt å bytte mellom funksjoner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|769 x 288 x 996
Bruksområder
- Områder rundt hjem og hage
- Terrasse
- Garasjeporter
- (Inngang)spartier, innkjørsler
- Hage- og steinmurer
- Stier
