T 7 Plus Terrassevasker

Terrassevaskeren T 7 Plus gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel o.l. Trykkregulering for effektiv vask av ulike underlag. Dyse i front med spylefunksjon.

T 7 Plus terrassevasker er et effektivt verktøy for utendørs rengjøring av terrasse, platting, fasade, oppkjørsel, garasjeport etc. uten sprut og søl. Under terrassevaskeren sitter to roterende dyser som fjerner skitt fra store overflater 50% raskere enn ved bruk av vanlig strålerør. Trykket justeres med en regulator på toppen som endrer avstanden til underlaget. Dermed er det raskt og enkelt å vaske ulike typer underlag om hverandre, som f.eks. robuste flater av stein, betong, og mer sensitive overflater av tre. Terrassevaskeren T 7 Plus har også en tredje dyse under foran for rengjøring i hjørner og langs kanter. I tillegg til de tre dysene under har denne terrassevaskeren en ekstra dyse i fronten som spyler vekk smuss mens du jobber, slik at du slipper ekstrajobben etterpå. T 7 Plus er enkel å manøvrere. Den har håndtak som gjør den lett å bruke også på vertikale overflater. Passer til våre høytrykkspylere i klassen K 4 til K 7.

Egenskaper og fordeler
T 7 Plus Terrassevasker: To roterende flatstråledyser
To roterende flatstråledyser
Stor arealkapasitet - ideelt for rengjrøing av store områder
T 7 Plus Terrassevasker: Sprutbeskyttelse
Sprutbeskyttelse
Rengjøring uten vannsprut.
T 7 Plus Terrassevasker: Ekstra kraftdyser er integrert
Ekstra kraftdyser er integrert
Ideell for sprutfri rengjøring i hjørner og inntil kanter. Enkelt å bytte mellom funksjoner med pedalen.
Integrert rensedyse
  • Smusset vaskes vekk umiddelbart og sparer deg for unødvendig ekstraarbeid.
Høydejusterbar
  • Høydejustering av dysen gjør det mulig å vaske ulike overflater.
  • Vasking av sensitive og harde overflater slik som treverk og stein.
Håndtak
  • Enkel rengjøring av vertikale flater.
Flyter lett over underlaget
  • Terrassevaskeren flyter lett over underlaget og gjør det enklere å rengjøre.
Glideflater
  • Terrassevaskeren sklir over overflaten under spyling.
Pedalknapper
  • Ergonomisk riktig og enkelt å bytte mellom funksjoner.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 1,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,9
Mål (L x B x H) (mm) 769 x 288 x 996

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Områder rundt hjem og hage
  • Terrasse
  • Garasjeporter
  • (Inngang)spartier, innkjørsler
  • Hage- og steinmurer
  • Stier
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.