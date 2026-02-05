Flatfilter

Flatfilter for Kärchers Home & Garden støvsugere fra WD 4 til WD 6.

Filteret kan enkelt og raskt byttes ut, uten kontakt med skitt. Ta ut filterboksen, bytt filter - og du er ferdig.

Egenskaper og fordeler
Patentert filterteknologi
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Farge Brun
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 163 x 104 x 50
Bruksområder
  • Fint smuss
  • Grovt smuss
  • Væsker