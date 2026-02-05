Flatfilter
Flatfilter for Kärchers Home & Garden støvsugere fra WD 4 til WD 6.
Filteret kan enkelt og raskt byttes ut, uten kontakt med skitt. Ta ut filterboksen, bytt filter - og du er ferdig.
Egenskaper og fordeler
Patentert filterteknologi
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|Brun
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Fint smuss
- Grovt smuss
- Væsker