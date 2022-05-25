Grovstøvsuger WD 5 P V-25/5/22
Perfekt for hobbyverkstedet: WD 5 P V-25/5/22 imponerer med 25 l plastbeholder, 5 meter ledning, 2,2 meter sugeslange, flatfilter og strømuttak for arbeid med elektroverktøy.
En kraftig, men energieffektiv løsning for rengjøring i hjem og hobbyverksted. WD 5/6 25L 2,2m 8m P grovstøvsugeren er et utmerket valg på grunn av de optimale rengjøringsresultatene den gir på tørt, vått, fint eller grovt smuss. Enheten leveres med en robust 25-liters plastbeholder, en 5 meter lang ledning, en 2,2 meter lang sugeslange med et avtagbart, elektrostatisk beskyttet håndtak, blåsefunksjon, utskiftbar gulvdyse, flatfilter og fleecepose. Det flate filteret er egnet for non-stop våt- og tørrstøvsuging uten å måtte bytte filter. Knappen for filterbanking kan trykkes inn for å rengjøre filteret effektivt og gjenopprette sugekraften. Via det integrerte strømuttaket, med automatisk av/på-bryter, kan elektroverktøy som sag eller høvel kobles til, og oppstått skitt kan suges direkte fra verktøyet. Det avtagbare håndtaket gjør at tilbehør kan festes direkte til sugeslangen. Slangen kan trygt festes på maskinen for plassbesparende oppbevaring. Parkeringsposisjonen på støtfangeren gjør at rørene og gulvmunnstykket også kan oppbevares raskt og enkelt når du tar en kort pause fra jobben.
Egenskaper og fordeler
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Eksepsjonell filterrengjøringVed å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen. Sugekraften gjenopprettes raskt
Patentert filterteknologiRask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset. For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
- Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
- Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
- Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
- Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Avtakbart håndtak
- Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
- For enkel støvsuging i trange områder.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1200
|Nominell effekt for integrert stikkontakt (W)
|min 100 - maks. 2100
|Sugeeffekt (W)
|280
|Støvsuger (mBar)
|maks. 260
|Luftmengde (l/s)
|maks. 70
|Beholderkapasitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Plast
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Gul Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|5
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart antistatisk håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
- Fugemunnstykke
- Strømuttak for elverktøy
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- Filterrensfunksjon
- Dreiebryter (På/Av)
- Justerbar sugekraft
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 5 Stk
Videoer
Bruksområder
- Verksted
- Renovering
- Bilinteriør
- Garasje
- Terrasse
- Væsker
- Kjeller
- Hobbyrom
- Inngangsparti
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.