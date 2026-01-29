Grovstøvsuger WD 5/6 30L S 2,2m 8m P D st *EU
WD 6 P S V-30/6/22/T kombinerer ekstrem sugekraft med energieffektivitet. Med 30 l rustfri ståltank, flatfilter som rengjøres med et knappetrykk, blåsefunksjon og integrert stikkontakt.
WD 6 P S V-30/6/22/T grovstøvsuger leverer rå sugekraft med et strømforbruk på bare 1300 watt. Den har 30-liters tank i rustfritt stål, 6 meters kabel og 2,2 m sugeslange. Væsker kan enkelt tappes ut via dreneringsskrue. Verktøy som sager og slipemaskiner kan kobles til den integrerte stikkontakten med automatisk start/stopp, slik at støvet suges opp med en gang. Sugestyrken justeres enkelt med dreiebryteren. Det flate filteret tas ut uten å komme i kontakt med smuss, og rengjøres effektivt med et knappetrykk som gjenoppretter full sugekraft. Blåsefunksjonen er nyttig til rengjøring av ømfintlige gjenstander. Avtakbart håndtak med antistatisk beskyttelse gjør det mulig å koble tilbehør direkte på slangen – perfekt ved fint støv. Slangen kan henges på begge sider av maskinen for kompakt oppbevaring, og gulvmunnstykket kan settes i parkeringsposisjon.
Egenskaper og fordeler
Strømuttak med automatisk av/på-bryter for elektroverktøy.Skitt etter planering, saging og sliping fjernes raskt og enkelt. Sugeenheten slås automatisk av og på via elektroverktøyet.
Eksepsjonell filterrengjøringVed å trykke på en knapp, sendes kraftige luftimpulser som flytter skitt fra filteret inn i beholderen. Sugekraften gjenopprettes raskt
Patentert filterteknologiRask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset. For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Sugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring.
- Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Dreneringsplugg
- Tids- og energibesparende tømming av store mengder vann.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
- Plassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
- Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Avtakbart håndtak
- Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
- For enkel støvsuging i trange områder.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
- Skånsom mot overflaten og derfor egnet for sensitive flater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1300
|Nominell effekt for integrert stikkontakt (W)
|min 100 - maks. 2100
|Sugeeffekt (W)
|300
|Støvsuger (mBar)
|maks. 280
|Luftmengde (l/s)
|maks. 75
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Rustfritt stål Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|6
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart antistatisk håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Våt- og tørrmunnstykke: Byttbar
- Fugemunnstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Strømuttak for elverktøy
- Flatfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Tilkobling til elektrisk verktøy med automatisk av-/på bryter
- Filterrensfunksjon
- Dreiebryter (På/Av)
- Justerbar sugekraft
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Komfortabelt 3-i-1 bærehåndtak
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Dreneringsplugg
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 5 Stk
Videoer
Bruksområder
- Verksted
- Renovering
- Bilinteriør
- Garasje
- Terrasse
- Væsker
- Kjeller
- Hobbyrom
- Inngangsparti
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.