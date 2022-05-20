Grovstøvsuger WD 4 S V-20/5/22
WD 4 S V-20/5/22 grovstøvsugeren, med en 20-liters beholder i rustfritt stål, en 5-meters ledning og en 2,2-meters sugeslange, tilbyr enestående sugekraft og fjerner alle spor av skitt.
Kraftig sug og energieffektiv ytelse med et strømforbruk på kun 1000 watt. Siden gulvmunnstykket, sugeslangen og enheten er perfekt satt sammen, kan du oppnå perfekte rengjøringsresultater og fjerne vått, tørt, fint eller grovt smuss uten avbrudd og uten å måtte bytte filter. WD 4 S V-20/5/22 er utstyrt med en robust, støtsikker 20-liters beholder i rustfritt stål, en 5-meters ledning, en 2,2-meters sugeslange, et flatt plissert filter og en fleecefilterpose. Takket være patentert teknologi kan filteret i grovstøvsugeren fjernes enkelt og raskt på få sekunder – uten å komme i kontakt med noe smuss. Det avtagbare håndtaket gjør at tilbehør kan festes direkte til sugeslangen. Slangen kan oppbevares kompakt på apparathodet. Enhetshodet tilbyr også nok plass til å oppbevare små deler ved behov. Parkeringsposisjonen på støtfangeren gjør det også mulig å oppbevare rørene og gulvmunnstykket raskt og enkelt. Andre fordeler inkluderer "Pull & Push"-låsesystemet for enkel åpning og lukking av beholderen, samt et ergonomisk formet bærehåndtak for enkel transport av enheten.
Egenskaper og fordeler
Patentert filterteknologiRask og enkel fjerning av filteret fra filterboksen uten kontakt med smusset. For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Oppbevaring av sugeslange på maskinenSugeslangen kan henges på maskinen, og sparer deg plass ved oppbevaring. Intuitive sikringsmekanismer for venstre- og høyrehendte brukere.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaringPlassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring. Strømkabelen oppbevares sikkert ved å henges på integrerte kroker.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Plass til oppbevaring
- For sikker oppbevaring av verktøy og mindre deler som f.eks. skruer og spiker.
Festeanordning for gulvmunnstykket
- Plasser håndtaket på maskinen når du tar en pause fra rengjøringen.
Avtakbart håndtak
- Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
- For enkel støvsuging i trange områder.
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
«Pull & Push» låsesystem
- For enkel åpning og lukking av beholder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Sugeeffekt (W)
|240
|Støvsuger (mBar)
|maks. 240
|Luftmengde (l/s)
|maks. 55
|Beholderkapasitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|5
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Flatfilter: i avtakbar filterboks
- Filterpose Fleece: 1 Stk
Utstyr
- Dreiebryter (På/Av)
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Oppbevaring av sugeslange på maskinen
- Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Ledningskrok
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Bilinteriør
- Garasje
- Verksted
- Kjeller
- Væsker
- Inngangsparti
- Hobbyrom
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.