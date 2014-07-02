XH 10 Q - 10 m Forlengerslange i gummi med Quick Connect hurtigkobling
10 m stålarmert forlengerslange i gummi. Kobles mellom pistol og slange og utvider arbeidsradiusen. Max 160 bar og 60°C. Passer nyere K3 - K7 høytrykkspylere med Quick Connect.
10 m forlengerslange i gummi til Kärcher K3 - K7 høytrykkspylere og "Best" høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling. Tåler trykk opp til 180 bar og temperaturer opp til 60°C. Forlengerslangen gir større fleksibilitet og arbeidsradius under rengjøring med høytrykkspyler. Robust DN 8 kvalitetsslange med forsterkning, antiknekk og messingkobling for lang holdbarhet. Kan trygt brukes med rengjøringsmiddel/ såpe.
Egenskaper og fordeler
10 m forlengerslange
- Forlenger arbeidsradiusen og gir større fleksibilitet.
Stålarmert gummislange
- Svært og god kvalitet og holdbarhet
Quick Connect hurtigkobling
- Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Maks. trykk (bar)
|180
|Lengde (m)
|10
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|2,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 240 x 115
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 3 Car & Home T150
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Home T150
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 S Eco Silent
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.500
- K 3.65 MD T 250
- K 3.695
- K 3.700
- K 3.80 MD
- K 3.91 MD Plus T 200
- K 3.91 MD WRC
- K 3.91 MD plus
- K 3.96 M plus
- K 3.97 M Plus
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4.00 S Eco Silent
- K 4.20 M PLUS T 200
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.87 MD
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood
- K 5 Premium FC Plus Flex UFK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.04 M Plus Alu
- K 5.04M-PL-ALU *EU
- K 5.100 M plus T 100
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.210
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.600 T 250
- K 5.640
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU
- K 5.85 MD plus
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 250
- K 5.91 MD plus
- K 6.250
- K 6.300
- K 6.450
- K 6.50 M plus
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.650
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.85 MD plus
- K 6.91 MD plus
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.21 MX PLUS
- K 7.350
- K 7.400
- K 7.450
- K 7.700
- K 7.75 MD T 250
- K 7.750
- K 7.85 M plus
- K 7.91 MD plus