Akcesoria do odkurzaczy Kärcher – co znajdziesz w naszej ofercie?

Baterie zapasowe

Baterie przeznaczone do odkurzaczy bezprzewodowych zwiększają czas pracy urządzenia. To dobre rozwiązanie dla osób sprzątających duże powierzchnie lub wykonujących dłuższe cykle pracy. Wymiana akumulatora jest szybka i prosta, co pozwala pracować bez przerw.

Filtry do odkurzaczy i worki do Kärcher

Filtry do odkurzaczy Kärcher mogą być przeznaczone do pracy na sucho lub mokro. Dostępne są wkłady patronowe, faliste oraz filtry HEPA. Każdy model został zaprojektowany tak, aby zapewniać stały przepływ powietrza i ochronę turbin.

Równie ważne są worki do odkurzacza. Mogą być papierowe, syntetyczne lub wzmacniane — w zależności od konkretnych serii urządzeń. Właściwie dobrany worek utrzymuje stabilną siłę ssania, wspiera filtrację i zapobiega przeciążeniu silnika. To szczególnie istotne przy odkurzaniu pyłów, popiołu i drobnych zanieczyszczeń.

Dysze – odpowiednia końcówka do każdego zadania

Ssawki do odkurzacza mogą być przeznaczone do podłóg twardych, dywanów, tapicerki oraz wnętrz samochodowych. Dostępne są również ssawki Kärcher do zadań specjalnych lub pracy w trudno dostępnych miejscach. Końcówki znacząco poprawiają precyzję i komfort sprzątania.