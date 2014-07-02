Pad z mikrofibry

Pad z mikrofibry do efektywnego usuwnia uporczywych zabrudzeń z szyb i innych gładkich powierzchni.

Pad z mikrofibry do efektywnego usuwnia uporczywych zabrudzeń z szyb i innych gładkich powierzchni.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości pad wykonany z mikrofibry
  • Efektywnie usuwa uporczywe zabrudzenia z szyb i innych gładkich powierzchni
  • Zabrudzony pad można wyprać i ponowanie wykorzystać,
  • Z łatwością absorbuje brud
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 275 x 30
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane