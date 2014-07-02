Pad z mikrofibry
Pad z mikrofibry do efektywnego usuwnia uporczywych zabrudzeń z szyb i innych gładkich powierzchni.
Pad z mikrofibry do efektywnego usuwnia uporczywych zabrudzeń z szyb i innych gładkich powierzchni.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości pad wykonany z mikrofibry
- Efektywnie usuwa uporczywe zabrudzenia z szyb i innych gładkich powierzchni
- Zabrudzony pad można wyprać i ponowanie wykorzystać,
- Z łatwością absorbuje brud
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane