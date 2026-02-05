Mop elektryczny FC 7 Signature Line
Mop elektryczny do podłóg FC 7 Signature Line z diodą LED zapewnia świeżo zmyte podłogi bez konieczności wcześniejszego odkurzania. Zawiera 500 ml uniwersalnego środka czyszczącego i 30 ml środka do czyszczenia kamienia oraz dodatkowy zestaw rolek do kamienia.
