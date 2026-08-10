Odkurzacz uniwersalny KWD 2 V-12/4/18
Ten model jest produktem archiwalnym i nie jest już dostępny w sprzedaży.
Sprawdź aktualny odpowiednik tego modelu: Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-12/4/18
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