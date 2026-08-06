Mocne ssanie i wysoka wydajność energetyczna przy poborze mocy wynoszącym zaledwie 1000 W. Odkurzacz KWD 2 S V-15/4/18 wyróżnia się kompaktową, atrakcyjną konstrukcją, która obejmuje solidny 15-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 4-metrowy przewód i wąż ssący o długości 1,8 metra. Idealne połączenie odkurzacza uniwersalnego, węża ssącego i ssawki podłogowej z mocowaniem na klips gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z suchym, mokrym, drobnym czy grubym zanieczyszczeniem. Do innych zalet należy bezpieczne przechowywanie narzędzi i małych części na półce, a także możliwość tymczasowego przechowywania uchwytu na głowicy urządzenia. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas przerwy w pracy. Dodatkowe funkcje obejmują praktyczną funkcję dmuchawy do trudno dostępnych miejsc oraz system blokowania „pociągnij i popchnij”. Oznacza to, że pojemnik można łatwo otworzyć i zamknąć w dowolnym momencie.