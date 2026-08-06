Odkurzacz uniwersalny KWD 2 S V-15/4/18

Zbiornik 15 l ze stali nierdzewnej w połączeniu z przewodem 4 m, wężem ssącym 1,8 m i nową, praktyczną funkcją dmuchawy: Odkurzacz KWD 2 S V-15/4/18 oferuje szczególnie wysoką moc ssania i energooszczędność.

Mocne ssanie i wysoka wydajność energetyczna przy poborze mocy wynoszącym zaledwie 1000 W. Odkurzacz KWD 2 S V-15/4/18 wyróżnia się kompaktową, atrakcyjną konstrukcją, która obejmuje solidny 15-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 4-metrowy przewód i wąż ssący o długości 1,8 metra. Idealne połączenie odkurzacza uniwersalnego, węża ssącego i ssawki podłogowej z mocowaniem na klips gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z suchym, mokrym, drobnym czy grubym zanieczyszczeniem. Do innych zalet należy bezpieczne przechowywanie narzędzi i małych części na półce, a także możliwość tymczasowego przechowywania uchwytu na głowicy urządzenia. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas przerwy w pracy. Dodatkowe funkcje obejmują praktyczną funkcję dmuchawy do trudno dostępnych miejsc oraz system blokowania „pociągnij i popchnij”. Oznacza to, że pojemnik można łatwo otworzyć i zamknąć w dowolnym momencie.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny KWD 2 S V-15/4/18: Praktyczny schowek na akcesoria
Praktyczny schowek na akcesoria
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Odkurzacz uniwersalny KWD 2 S V-15/4/18: Praktyczna funkcja wydmuchu
Praktyczna funkcja wydmuchu
Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Odkurzacz uniwersalny KWD 2 S V-15/4/18: Fizelinowa torebka filtracyjna
Fizelinowa torebka filtracyjna
Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina. Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Przestrzeń do przechowywania
  • Bezpieczne przechowywanie narzędzi i małych części, takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 220
Podciśnienie (mbar) maks. 220
Wydatek powietrza (l/s) maks. 43
Pojemność zbiornika (l) 15
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia czarny Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 4
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 4,6
Waga z opakowaniem (kg) 6,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 353 x 328 x 431

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.8 m
  • Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Filtr piankowy: 1 szt.

Wyposażenie

  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Odkurzacz uniwersalny KWD 2 S V-15/4/18
Zastosowania
  • Tarasy
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Piwnica
  • Płyny
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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