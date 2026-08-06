Odkurzacz uniwersalny KWD 2 S V-15/4/18
Zbiornik 15 l ze stali nierdzewnej w połączeniu z przewodem 4 m, wężem ssącym 1,8 m i nową, praktyczną funkcją dmuchawy: Odkurzacz KWD 2 S V-15/4/18 oferuje szczególnie wysoką moc ssania i energooszczędność.
Mocne ssanie i wysoka wydajność energetyczna przy poborze mocy wynoszącym zaledwie 1000 W. Odkurzacz KWD 2 S V-15/4/18 wyróżnia się kompaktową, atrakcyjną konstrukcją, która obejmuje solidny 15-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 4-metrowy przewód i wąż ssący o długości 1,8 metra. Idealne połączenie odkurzacza uniwersalnego, węża ssącego i ssawki podłogowej z mocowaniem na klips gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z suchym, mokrym, drobnym czy grubym zanieczyszczeniem. Do innych zalet należy bezpieczne przechowywanie narzędzi i małych części na półce, a także możliwość tymczasowego przechowywania uchwytu na głowicy urządzenia. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas przerwy w pracy. Dodatkowe funkcje obejmują praktyczną funkcję dmuchawy do trudno dostępnych miejsc oraz system blokowania „pociągnij i popchnij”. Oznacza to, że pojemnik można łatwo otworzyć i zamknąć w dowolnym momencie.
Cechy i zalety
Praktyczny schowek na akcesoriaOszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Praktyczna funkcja wydmuchuUżyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjnaTrójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina. Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Przestrzeń do przechowywania
- Bezpieczne przechowywanie narzędzi i małych części, takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|220
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 220
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 43
|Pojemność zbiornika (l)
|15
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia czarny Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|353 x 328 x 431
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.8 m
- Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.
- Filtr piankowy: 1 szt.
Wyposażenie
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Zastosowania
- Tarasy
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Piwnica
- Płyny
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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