Solidny 17-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 4-metrowy przewód i 2-metrowy wąż ssący: odkurzacz KWD 3 V-17/4/20/F to energooszczędne urządzenie klasy podstawowej, które oferuje imponujący stosunek jakości do ceny. Ten odkurzacz uniwersalny wyróżnia się kompaktową i atrakcyjną konstrukcją, a także doskonałymi efektami czyszczenia suchych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Uchwyt można odłączyć, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do węża ssącego akcesoriów, które ułatwiają odkurzanie, nawet w ciasnych przestrzeniach. Dodatkowo wąż ssący można przechowywać w kompaktowy i bezpieczny sposób, zawieszając go na głowicy urządzenia i zabezpieczając po obu stronach. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas krótkiej przerwy w pracy. Inne zalety to praktyczna funkcja dmuchawy i półka na głowicy urządzenia, która idealnie nadaje się do przechowywania narzędzi i małych części.