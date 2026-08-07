Odkurzacz uniwersalny KWD 3 V-17/4/20/F

Odkurzacz uniwersalny KWD 3 V-17/4/20/F wyróżnia się 17-litrowym zbiornikiem z tworzywa sztucznego, 4-metrowym przewodem i 2-metrowym wężem ssącym, a także kompaktowym systemem przechowywania węża.

Solidny 17-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 4-metrowy przewód i 2-metrowy wąż ssący: odkurzacz KWD 3 V-17/4/20/F to energooszczędne urządzenie klasy podstawowej, które oferuje imponujący stosunek jakości do ceny. Ten odkurzacz uniwersalny wyróżnia się kompaktową i atrakcyjną konstrukcją, a także doskonałymi efektami czyszczenia suchych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Uchwyt można odłączyć, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do węża ssącego akcesoriów, które ułatwiają odkurzanie, nawet w ciasnych przestrzeniach. Dodatkowo wąż ssący można przechowywać w kompaktowy i bezpieczny sposób, zawieszając go na głowicy urządzenia i zabezpieczając po obu stronach. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas krótkiej przerwy w pracy. Inne zalety to praktyczna funkcja dmuchawy i półka na głowicy urządzenia, która idealnie nadaje się do przechowywania narzędzi i małych części.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny KWD 3 V-17/4/20/F: Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Odkurzacz uniwersalny KWD 3 V-17/4/20/F: Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjne mechanizmy zabezpieczające dla użytkowników prawo- i leworęcznych.
Odkurzacz uniwersalny KWD 3 V-17/4/20/F: Przestrzeń do przechowywania
Przestrzeń do przechowywania
Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 230
Podciśnienie (mbar) maks. 230
Wydatek powietrza (l/s) maks. 45
Pojemność zbiornika (l) 17
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia czarny Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 4
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,5
Waga z opakowaniem (kg) 6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 492

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Filtr piankowy: 1 szt.

Wyposażenie

  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Odkurzacz uniwersalny KWD 3 V-17/4/20/F
Zastosowania
  • Tarasy
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Warsztat
  • Piwnica
  • Płyny
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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