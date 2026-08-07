Odkurzacz uniwersalny KWD 3 V-17/4/20/F
Odkurzacz uniwersalny KWD 3 V-17/4/20/F wyróżnia się 17-litrowym zbiornikiem z tworzywa sztucznego, 4-metrowym przewodem i 2-metrowym wężem ssącym, a także kompaktowym systemem przechowywania węża.
Solidny 17-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 4-metrowy przewód i 2-metrowy wąż ssący: odkurzacz KWD 3 V-17/4/20/F to energooszczędne urządzenie klasy podstawowej, które oferuje imponujący stosunek jakości do ceny. Ten odkurzacz uniwersalny wyróżnia się kompaktową i atrakcyjną konstrukcją, a także doskonałymi efektami czyszczenia suchych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Uchwyt można odłączyć, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do węża ssącego akcesoriów, które ułatwiają odkurzanie, nawet w ciasnych przestrzeniach. Dodatkowo wąż ssący można przechowywać w kompaktowy i bezpieczny sposób, zawieszając go na głowicy urządzenia i zabezpieczając po obu stronach. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas krótkiej przerwy w pracy. Inne zalety to praktyczna funkcja dmuchawy i półka na głowicy urządzenia, która idealnie nadaje się do przechowywania narzędzi i małych części.
Cechy i zalety
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzeniaWąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjne mechanizmy zabezpieczające dla użytkowników prawo- i leworęcznych.
Przestrzeń do przechowywaniaDo bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|230
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 230
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 45
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia czarny Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 328 x 492
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.
- Filtr piankowy: 1 szt.
Wyposażenie
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Zastosowania
- Tarasy
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Piwnica
- Płyny
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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