Odkurzacz uniwersalny WD 6 P S V-30/8/35/T Car
Niezwykle mocny i energooszczędny: odkurzacz uniwersalny samochodowy WD 6 P S V-30/8/35/T zawiera 30-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, płaski filtr falisty i akcesoria do czyszczenia wnętrz samochodów.
Energooszczędny i bardzo wydajny: odkurzacz WD 6 P S V-30/8/35/T Car osiąga najlepsze efekty czyszczenia przy nominalnym poborze mocy wynoszącym zaledwie 1300 W. Odkurzacz uniwersalny zawiera wytrzymały 30-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, rury ze stali nierdzewnej, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty i fizelinowy worek filtrujący. Zintegrowane gniazdo zasilania z automatycznym przełącznikiem wł./wył. umożliwia podłączenie elektronarzędzi, takich jak piły lub szlifierki. Przełącznik obrotowy może być używany do regulacji mocy ssania w zależności od potrzeb. Dzięki płaskiemu filtrowi falistemu nie ma potrzeby wymiany filtra do odkurzania mokrych lub suchych zanieczyszczeń. Filtr można wyczyścić, naciskając przycisk czyszczenia filtra. Odłączany uchwyt z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów do samego węża ssącego. W zestawie znajdują się następujące akcesoria do sprzątania wnętrz pojazdów: ssawka samochodowa, bardzo długa ssawka szczelinowa oraz ssawki z miękkim i twardym włosiem. Dodatkową zaletą jest możliwość oszczędzającego miejsce przechowywania węża ssącego poprzez zawieszenie go po obu stronach głowicy urządzenia, a także pozycja parkowania ssawki podłogowej.
Cechy i zalety
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochoduDoskonałe rezultaty odkurzania wrażliwych powierzchni, wąskich szczelin i dużych powierzchni. Optymalne usuwanie opornych zanieczyszczeń.
Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędziOdsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach. Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Innowacyjne czyszczenie filtraPo trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
- Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Spust wody
- Wygodne opróżnienie zbiornika z zebranej wody wprost do kratki ściekowej.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Przewód zasilający można szybko przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Praktyczna pozycja parkowania
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
- Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1300
|Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Moc ssania (W)
|300
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 280
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 75
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|8
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|13,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 693
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 3.5 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Adapter do podłączania elektronarzędzi
- Długa ssawka szczelinowa (350 mm)
- Ssawka samochodowa
- Ssawka szczotkowa z miękkim włosiem
- Ssawka szczotkowa z twardym włosiem
- Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.
Wyposażenie
- Płaski filtr falisty: Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
- Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Regulacja mocy zasysania
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Spust wody
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 5 szt.
Wideo
Zastosowania
- Bagażnik
- Siedzenia samochodowe
- Tylne siedzenie
- Dywaniki
- Warsztat
- Tarasy
- Piwnica
Akcesoria
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