Energooszczędny i bardzo wydajny: odkurzacz WD 6 P S V-30/8/35/T Car osiąga najlepsze efekty czyszczenia przy nominalnym poborze mocy wynoszącym zaledwie 1300 W. Odkurzacz uniwersalny zawiera wytrzymały 30-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, rury ze stali nierdzewnej, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty i fizelinowy worek filtrujący. Zintegrowane gniazdo zasilania z automatycznym przełącznikiem wł./wył. umożliwia podłączenie elektronarzędzi, takich jak piły lub szlifierki. Przełącznik obrotowy może być używany do regulacji mocy ssania w zależności od potrzeb. Dzięki płaskiemu filtrowi falistemu nie ma potrzeby wymiany filtra do odkurzania mokrych lub suchych zanieczyszczeń. Filtr można wyczyścić, naciskając przycisk czyszczenia filtra. Odłączany uchwyt z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów do samego węża ssącego. W zestawie znajdują się następujące akcesoria do sprzątania wnętrz pojazdów: ssawka samochodowa, bardzo długa ssawka szczelinowa oraz ssawki z miękkim i twardym włosiem. Dodatkową zaletą jest możliwość oszczędzającego miejsce przechowywania węża ssącego poprzez zawieszenie go po obu stronach głowicy urządzenia, a także pozycja parkowania ssawki podłogowej.