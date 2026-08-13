Odkurzacz uniwersalny WD 6 P S V-30/8/35/T Car

Niezwykle mocny i energooszczędny: odkurzacz uniwersalny samochodowy WD 6 P S V-30/8/35/T zawiera 30-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, płaski filtr falisty i akcesoria do czyszczenia wnętrz samochodów.

Energooszczędny i bardzo wydajny: odkurzacz WD 6 P S V-30/8/35/T Car osiąga najlepsze efekty czyszczenia przy nominalnym poborze mocy wynoszącym zaledwie 1300 W. Odkurzacz uniwersalny zawiera wytrzymały 30-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, rury ze stali nierdzewnej, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty i fizelinowy worek filtrujący. Zintegrowane gniazdo zasilania z automatycznym przełącznikiem wł./wył. umożliwia podłączenie elektronarzędzi, takich jak piły lub szlifierki. Przełącznik obrotowy może być używany do regulacji mocy ssania w zależności od potrzeb. Dzięki płaskiemu filtrowi falistemu nie ma potrzeby wymiany filtra do odkurzania mokrych lub suchych zanieczyszczeń. Filtr można wyczyścić, naciskając przycisk czyszczenia filtra. Odłączany uchwyt z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów do samego węża ssącego. W zestawie znajdują się następujące akcesoria do sprzątania wnętrz pojazdów: ssawka samochodowa, bardzo długa ssawka szczelinowa oraz ssawki z miękkim i twardym włosiem. Dodatkową zaletą jest możliwość oszczędzającego miejsce przechowywania węża ssącego poprzez zawieszenie go po obu stronach głowicy urządzenia, a także pozycja parkowania ssawki podłogowej.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 6 P S V-30/8/35/T Car: Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
Doskonałe rezultaty odkurzania wrażliwych powierzchni, wąskich szczelin i dużych powierzchni. Optymalne usuwanie opornych zanieczyszczeń.
Odkurzacz uniwersalny WD 6 P S V-30/8/35/T Car: Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
Odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach. Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Odkurzacz uniwersalny WD 6 P S V-30/8/35/T Car: Innowacyjne czyszczenie filtra
Innowacyjne czyszczenie filtra
Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
  • Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
  • Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
  • Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Spust wody
  • Wygodne opróżnienie zbiornika z zebranej wody wprost do kratki ściekowej.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
  • Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
  • Przewód zasilający można szybko przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Praktyczna pozycja parkowania
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
  • Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1300
Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W) min. 100 - maks. 2100
Moc ssania (W) 300
Podciśnienie (mbar) maks. 280
Wydatek powietrza (l/s) maks. 75
Pojemność zbiornika (l) 30
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 8
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 9,6
Waga z opakowaniem (kg) 13,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 418 x 382 x 693

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 3.5 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
  • Adapter do podłączania elektronarzędzi
  • Długa ssawka szczelinowa (350 mm)
  • Ssawka samochodowa
  • Ssawka szczotkowa z miękkim włosiem
  • Ssawka szczotkowa z twardym włosiem
  • Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.

Wyposażenie

  • Płaski filtr falisty: Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
  • Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Regulacja mocy zasysania
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Wygodny uchwyt 3 w 1
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Spust wody
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 5 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 6 P S V-30/8/35/T Car

Wideo

Zastosowania
  • Bagażnik
  • Siedzenia samochodowe
  • Tylne siedzenie
  • Dywaniki
  • Warsztat
  • Tarasy
  • Piwnica
Akcesoria
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