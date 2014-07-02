Spryskiwacz wielofunkcyjny z zaworem kontrolnym

Ogrodowy spryskiwacz o eleganckim wzornictwie. Zapewnia komfort obsługi i wysoką skuteczność działania. Pasuje do wszystkich popularnych systemów typu Click-on.

Regulacja strumienia spryskiwania i ilości wody. Ergonomia - obsługa jedną ręką. 4 kształty strumienia. System Click-on. Odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Ergonomiczny i innowacyjny design.

Cechy i zalety
4 kształty strumienia
Wygodna regulacja wydatku wody za pomocą jednej ręki
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 195 x 60 x 60

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
  • Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
  • Kształt strumienia: zraszacz
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)