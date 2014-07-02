Spryskiwacz wielofunkcyjny z zaworem kontrolnym
Ogrodowy spryskiwacz o eleganckim wzornictwie. Zapewnia komfort obsługi i wysoką skuteczność działania. Pasuje do wszystkich popularnych systemów typu Click-on.
Regulacja strumienia spryskiwania i ilości wody. Ergonomia - obsługa jedną ręką. 4 kształty strumienia. System Click-on. Odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Ergonomiczny i innowacyjny design.
Cechy i zalety
4 kształty strumienia
Wygodna regulacja wydatku wody za pomocą jednej ręki
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|195 x 60 x 60
Wyposażenie
- Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
- Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
- Kształt strumienia: strumień punktowy
- Kształt strumienia: zraszacz
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)