Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Odporny na działanie ciśnienia, wzmocniony włóknem DuPont™ Kevlar®. Posiada 5 powłok w tym odporną na warunki atmosferyczne zewnętrzną powłokę anty-UV. Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca. Ciśnienie rozrywające 50 bar. Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C. 18-letnia gwarancja.